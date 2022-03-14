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В Запорожской области оккупанты разграбили музей и вынесли мраморный унитаз

Автор: Роман Мирончук

В Запорожской области российские оккупанты обстреляли музей-заповедник "Усадьба Попова". Кроме того, они разграбили его и вынесли мраморный унитаз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Васильевского историко-архитектурного музея "Усадьба Попова" Анну Головко.

Она отметила, что оккупанты выломали все двери, побили окна и уничтожили все, что было на их пути. Кроме того, они вынесли все, что могли взять в руки и сумки, а оргтехнику разгромили.

Руководитель департамента культуры и информационной политики Запорожской ОГА Влад Мороко на своей странице в Facebook отметил, что российские оккупанты украли мраморный унитаз.

"Сегодня орки, грабя Усадьбу Попова, вместе с пилами и шуруповертом, украли мраморный унитаз времен графов Поповых. Что примечательно, в первый раз этот унитаз украли еще большевики. Впоследствии кто-то из потомков воров "вернул" артефакт в музей. И вот снова, новые захватчики, воруют злосчастный унитаз!!!" - написал Мороко.

Отметим, что Усадьба Попова - единственная в регионе замковая постройка. Дворец был построен в 1894 году.

Напомним, оккупанты обокрали отделение полиции Харьковской области. Они вынесли обогреватели и канцелярию.

Мы также писали о том, что российские военные переквалифицировались в мародеров и ограбили сельский магазин.

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