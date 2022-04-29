В Запорожской области оккупанты прикрываются гражданскими и вводят "рублевую зону"

По словам жителей Васильевки, в городе значительно увеличилось количество российских военных. Они размещаются в жилых кварталах, чтобы скрываться за гражданскими и использовать их как живой щит.

Также известно, что оккупанты раздают гуманитарную помощь и медикаменты только тем, кто их поддерживает и содействует их преступной деятельности. Многие жители сотрудничать с россиянами отказываются.

Ситуация в Пологовском районе остается напряженной. Из-за террористических действий оккупационных войск количество разрушений увеличивается ежедневно.

Под обстрелами находятся Орехов и Гуляйполе, а также населённые пункты вокруг.

В селах Ботиево и Строгановка Мелитопольского района оккупационная комендатура требует от предпринимателей открывать магазины, кафе, места отдыха и досуга.