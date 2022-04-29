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В Запорожской области оккупанты прикрываются гражданскими и вводят "рублевую зону"

Фото: в Запорожской области оккупанты прикрываются гражданскими и вводят рублевую зону (https://t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Артур Родивилов

Россияне продолжают вести обстрелы городов Запорожской области, используют гражданских украинцев как живой щит и заставляют вводить "рублевую зону".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Запорожской ОВА.

По словам жителей Васильевки, в городе значительно увеличилось количество российских военных. Они размещаются в жилых кварталах, чтобы скрываться за гражданскими и использовать их как живой щит.

Также известно, что оккупанты раздают гуманитарную помощь и медикаменты только тем, кто их поддерживает и содействует их преступной деятельности. Многие жители сотрудничать с россиянами отказываются.

Ситуация в Пологовском районе остается напряженной. Из-за террористических действий оккупационных войск количество разрушений увеличивается ежедневно.

Под обстрелами находятся Орехов и Гуляйполе, а также населённые пункты вокруг.

В селах Ботиево и Строгановка Мелитопольского района оккупационная комендатура требует от предпринимателей открывать магазины, кафе, места отдыха и досуга.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Запорожская область