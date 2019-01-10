У Запорізькій області обмежили рух транспорту через негоду

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмеження руху діють з 20:00

У Запорізькій області, станом на 21:00 10 січня, частково обмежений рух великовагового транспорту через негоду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укравтодору".

Зокрема, з 20:00 обмеження діють на ділянках автомобільних доріг державного значення:

Т-08-19 Більмак - /М-14/, з км 0+000 – км 51+015 у Більмацькому та Бердянському районах (ділянка м. Більмак-до а/д М-14)

М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ (на м. Таганрог) км 574+086 - км 604+086 у Бердянському районі (ділянка Осипенко-межа Донецької області)

Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя ( через м. Кременчук) Пологівськии, Більмацький, Розівський райони км 604+223 – км 667+089.

Як зазначається, на інших дорогах державного значення проїзд забезпечений.

На дорогах наразі працює понад 830 співробітників облавтодорів та підрядних організацій. Залучено 630 одиниць техніки.

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