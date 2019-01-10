У Запорізькій області обмежили рух транспорту через негоду

Обмеження руху діють з 20:00
У Запорізькій області, станом на 21:00 10 січня, частково обмежений рух великовагового транспорту через негоду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укравтодору".
Зокрема, з 20:00 обмеження діють на ділянках автомобільних доріг державного значення:
Як зазначається, на інших дорогах державного значення проїзд забезпечений.
На дорогах наразі працює понад 830 співробітників облавтодорів та підрядних організацій. Залучено 630 одиниць техніки.
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