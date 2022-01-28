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В Запорожской области нашли повешенным военного: правоохранители не исключают самоубийство

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Запорожье, Пятница 28 января 2022 19:16
В Запорожской области нашли повешенным военного: правоохранители не исключают самоубийство Фото: в Запорожской области полиция устанавливает обстоятельства смерти военного (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Бердянске (Запорожская область) в гараже воинской части обнаружили повешенным военнослужащего-контрактника. В полиции не исключают самоубийство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Мелитопольские ведомости".

По данным издания, труп военного в воинской части обнаружили 27 января. Расследование происшествия ведет полиция.

По предварительным данным, военный покончил с собой. При этом отмечается, что мужчина ничего не сообщил сослуживцам и ранее не давал поводов для беспокойства за свое психическое состояние. Возле тела и среди вещей погибшего предсмертной записки не оказалось.

Сослуживцы погибшего военного рассказали, мужчина не был склонен к депрессии, не проявлял желания покончить с собой. По их словам, контрактник недавно вернулся из отпуска.

Военная прокуратура расследует гибель военнослужащего по ч. 1. ст. 115 (убийство) с пометкой "самоубийство" УК Украины.

Напомним, сегодня, 28 января, в Днепровском районе Киева нашли повешенным украинского боксера Владимира Вирчиса. Возбуждено уголовное дело.

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Бердянск Запорожская область
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