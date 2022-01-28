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У Запорізькій області знайшли повішеним військового: правоохоронці не виключають самогубство

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Запоріжжя, П'ятниця 28 січня 2022 19:16
У Запорізькій області знайшли повішеним військового: правоохоронці не виключають самогубство Фото: у Запорізькій області поліція встановлює обставини смерті військового (РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Бердянську (Запорізька область) в гаражі військової частини виявили повішеним військовослужбовця-контрактника. У поліції не виключають самогубство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мелітопольські відомості".

За даними видання, труп військового у військовій частині виявили 27 січня. Розслідування події веде поліція.

За попередніми даними, військовий наклав на себе руки. При цьому наголошується, що чоловік нічого не повідомив товаришам по службі і раніше не давав приводів для занепокоєння за свій психічний стан. Біля тіла і серед речей загиблого передсмертної записки не виявилося.

Товариші по службі загиблого військового розповіли, чоловік не був схильний до депресії, не виявляв бажання накласти на себе руки. За їхніми словами, контрактник нещодавно повернувся з відпустки.

Військова прокуратура розслідує загибель військовослужбовця за ч. 1. ст. 115 (вбивство) з позначкою "самогубство" КК України.

Нагадаємо, сьогодні, 28 січня, у Дніпровському районі Києва знайшли повішеним українського боксера Володимира Вірчіса. Порушено кримінальну справу.

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