В Запорожской области у мужчины изъяли взрывчатку

Следователем изъято тротиловую шашку весом 400 грамм
В Запорожской области полицейские изъяли у мужчины взрывчатку. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.
"27 июня около 17 часов 40 минут работники криминальной полиции Ореховского отделения полиции в городе Орехов обнаружили у ранее судимого мужчины, 1967 года рождения, взрывчатку", - говорится в сообщении.
Так, следователем на месте происшествия, изъято тротиловую шашку весом 400 грамм.
Изъятое направлено на исследование в Запорожский Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.
"Открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области в жилом доме произошел взрыв.