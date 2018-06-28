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В Запорожской области у мужчины изъяли взрывчатку

НовостиПроисшествия    28.06.2018 - 14:03
Фото: изъяты тротиловая шашка (npu.gov.ua)
Фото: изъяты тротиловая шашка (npu.gov.ua)

Следователем изъято тротиловую шашку весом 400 грамм

В Запорожской области полицейские изъяли у мужчины взрывчатку. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.

"27 июня около 17 часов 40 минут работники криминальной полиции Ореховского отделения полиции в городе Орехов обнаружили у ранее судимого мужчины, 1967 года рождения, взрывчатку", - говорится в сообщении.

Так, следователем на месте происшествия, изъято тротиловую шашку весом 400 грамм.

Изъятое направлено на исследование в Запорожский Научно-исследовательский  экспертно-криминалистический центр.

"Открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области в жилом доме произошел взрыв.

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Теги публикации: Запорожье, полиция, Запорожская область, взрывчатка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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