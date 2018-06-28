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У Запорізькій області у чоловіка вилучили вибухівку

НовиниНадзвичайні події    28.06.2018 - 14:03
Фото: вилучені тротилова шашка (npu.gov.ua)
Фото: вилучені тротилова шашка (npu.gov.ua)

Слідчим вилучено тротилову шашку вагою 400 грам

У Запорізькій області поліцейські вилучили у чоловіка вибухівку. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції.

"27 червня близько 17 годин 40 хвилин працівники кримінальної поліції Оріхівського відділення поліції в місті Оріхів виявили у раніше засудженого чоловіка, 1967 року народження, вибухівку", - йдеться у повідомленні.

Так, слідчим, на місці події, вилучено тротилову шашку вагою 400 грам.

Вилучене направлено на дослідження до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

"Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Житомирській області в житловому будинку стався вибух.

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Теги публікації: Запоріжжя, полиция, Запорожская область, взрывчатка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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