У Запорізькій області у чоловіка вилучили вибухівку

Слідчим вилучено тротилову шашку вагою 400 грам

У Запорізькій області поліцейські вилучили у чоловіка вибухівку. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції.

"27 червня близько 17 годин 40 хвилин працівники кримінальної поліції Оріхівського відділення поліції в місті Оріхів виявили у раніше засудженого чоловіка, 1967 року народження, вибухівку", - йдеться у повідомленні.

Так, слідчим, на місці події, вилучено тротилову шашку вагою 400 грам.

Вилучене направлено на дослідження до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

"Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Житомирській області в житловому будинку стався вибух.