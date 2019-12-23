В Запорожской области мужчина напал с ножом на людей, есть жертва

В Запорожской области мужчина, вооруженный ножом, совершил нападение на людей, в результате чего один человек погиб, еще трое получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Запорожской области.

Сообщается, что инцидент произошел ночью 22 декабря в селе Воздвижевка Гуляйпольского района возле остановки общественного транспорта.

"На теле погибшего, жителя Днепропетровской области, 1986 года рождения обнаружены ножевые ранения. Также в больницу с резаными ранами туловища доставлены еще три человека: местный житель 1987 года рождения и два жителя Днепра 1987 и 1974 рождения. Принятыми мерами розыска установлено, что ножевые ранения пострадавшим во время конфликта вызвал житель Запорожья 1995 года рождения. Работники сектора криминальной полиции задержали подозреваемого", - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде ареста.

Напомним, в конце октября в Запорожской области неизвестный совершил ножевое нападение на активистку Анжелику Белову. Позже полиции удалось задержать нападавшего. Мужчина недавно освободился из мест лишения свободы, где он находился за тяжкие преступления.

Также сообщалось, что в Ужгороде во время обработки вызова о домашнем насилии сотрудник полиции получил телесные повреждения. Полиция открыла уголовное производство.