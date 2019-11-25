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В Ужгороде полицейского ранили ножом на задержании

Новости » Происшествия     25.11.2019 - 10:03
В Ужгороде полицейского ранили ножом на задержании
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Полиция открыла уголовное производство

В Ужгороде во время обработки вызова о домашнем насилии сотрудник полиции получил телесные повреждения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД) Украины.

Отмечается, что 24 ноября около 23:30 на линию 102 поступило сообщение от женщины о том, что сын обижает ее и не реагирует на замечания. Для выяснения обстоятельств происшествия по вызову выехали правоохранители.

"Прибыв по указанному адресу, полицейские выяснили, что оскорбления и унижения со стороны собственного сына, 30-летнего ужгородца, понесла жительница областного центра. Во время общения с правоохранителями мужчина вел себя агрессивно, на замечания полицейских не реагировал и с ножом в руках угрожал убийством. При его задержании сотрудник полиции получил ножевое ранение", - говорится в сообщении.

Полиция задержала злоумышленника. Открыто уголовное производство по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей, что карается ограничением или лишением свободы на срок до пяти лет.

Ранее в Харькове сообщили о подозрении троим местным жителям, которые совершили нападение на полицейского, а также их подельнику, который пытался откупить подозреваемых, чтобы избежать ответственности.

РБК-Украина писало, что в Харьковской области в пгт Золочев неизвестные повредили автомобиль заместителя начальника отдела пограничной службы, облив его кислотой.

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