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В Запорожской области Миг-29 совершил аварийную посадку: ГБР начало расследование

Новости » Происшествия     11.04.2020 - 21:24
В Запорожской области Миг-29 совершил аварийную посадку: ГБР начало расследование
Фото: поврежденный Миг-29 (dbr.gov.ua)

Пилот истребителя нарушил правила полетов

В Мелитополе Запорожской области вчера, 10 апреля, произошла аварийная посадка истребителя Миг-29 Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

По предварительной версии, вчера около 21:00 пилот истребителя во время плановой посадки нарушил правила полетов, что привело к повреждению самолета. Сам пилот в результате жесткой посадки не пострадал.

Правоохранители начали расследование в рамках уголовного производства, открытого по ст. 416 Уголовного кодекса Украины. Сейчас следователи проводят осмотр места посадки самолета и выясняют причины происшествия.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет", - добавили в ГБР.

Фото: поврежденный Миг-29 (dbr.gov.ru)

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области во двор жилого дома упал снаряд. Боеприпас не детонировал. В результате инцидента никто не пострадал. По факту происшествия военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины открыла уголовное дело.

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Новости Украины Запорожская областьистребителиГБР
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