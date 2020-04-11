У Запорізькій області Міг-29 здійснив аварійну посадку: ДБР почало розслідування

Фото: пошкоджений Міг-29 (dbr.gov.ua)

Пілот винищувача порушив правила польотів

У Мелітополі Запорізької області вчора, 10 квітня, сталася аварійна посадка винищувача Міг-29 Збройних сил України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

За попередньою версією, вчора близько 21:00 пілот винищувача під час планової посадки порушив правила польотів, що призвело до пошкодження літака. Сам пілот внаслідок жорсткої посадки не постраждав.

Правоохоронці розпочали розслідування в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 416 Кримінального кодексу України. Наразі слідчі проводять огляд місця посадки літака та з’ясовують причини події.

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 15 років", - додали в ДБР.

Фото: пошкоджений Міг-29 (dbr.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській області на подвір'я житлового будинку впав снаряд. Боєприпас не здетонував. В результаті інциденту ніхто не постраждав. За фактом події військова служба правопорядку у Збройних силах України відкрила кримінальну справу.