В Запорожской области Lanos столкнулся с Volkswagen, есть жертвы

В Запорожской области ночью 10 мая произошло столкновение двух легковых автомобилей, которое привело к гибели 2 и травмированию 3 людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную полицию.

По данным правоохранителей, сегодня в Бердянске на улице Макарова водитель автомобиля Daewoo Lanos выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen. В результате столкновения два человека погибли и трое пострадали.

"В результате аварии водитель и один из пассажиров автомобиля Daewoo Lanos, мужчина 1999 года рождения, житель города Бердянск, от полученных травм погибли на месте происшествия, еще двух пассажиров, местных жителей 1999 и 2001 года рождения, а также водителя автомобиля Volkswagen с телесными повреждениями доставили в больницу", - рассказали в полиции.

Отмечается, что правоохранители возбудили уголовное дело по признакам ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Яремче водитель Subaru выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 4 человека. Виновник происшествия был в нетрезвом состоянии.

Также РБК-Украина писало, что в ночь на 9 мая в Киеве произошло двойное ДТП на проспекте Лобановского. Один из автомобилей после столкновения сбил пешехода, который пытался перебежать дорогу.