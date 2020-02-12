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У Запорізькій області від грипу померли дві пенсіонерки і підліток

Новини » Суспільство     12.02.2020 - 06:38
У Запорізькій області від грипу померли дві пенсіонерки і підліток
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всі вони не були вакциновані

У Запорізькій області за п'ять днів від грипу померли дві пенсіонерки і підліток. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Запорізького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я.

Так, 5 лютого в Запоріжжі померла 68-річна жінка. Через два дні, 7 лютого, померла жінка 69 років. А 10 лютого помер підліток 15 років з Якимівки. Всі загиблі не були вакциновані.

Крім того, повідомляється, що в січні 2020 року зареєстровано 2 летальних випадки від грипу у мешканців Запоріжжя та Запорізького району.

Таким чином, на 11 лютого 2020 року в області зареєстровано 5 летальних випадків, усі хворі не щеплені проти грипу та мали супутні стани, які відносили до груп ризику щодо грипу.

Раніше повідомлялося, що в Україні захворюваність на грип та ГРВІ перевищила епідемічний поріг на 55,6% і має середню інтенсивність. З 5 по 11 лютого ГРВІ захворіло 260 тис. 871 осіб, з них 68% - діти до 17 років.

РБК-Україна писало, що у Львівській області від грипу померла 66-річна жінка. Хвора звернулася за медичною допомогою на третій день захворювання,

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