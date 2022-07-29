В Запорожской области горит склад оккупантов

Украинские военные уничтожили склад российских оккупантов в Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.
Как сообщалось, украинские военные точными ударами уничтожили четыре склада боеприпасов противника в Геническом, Херсонском, Каховском и Бериславском районах Херсонской области.
Кроме того, украинские военные ночью 17 июля уничтожили штаб, казармы и склад с боеприпасами врага в Лазурном Херсонской области.
Напомним, министр обороны Алексей Резинков рассказал, что ВСУ уже уничтожили около 50 российских складов благодаря HIMARS. Также наши воины удачно бьют по командным пунктам оккупантов.
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