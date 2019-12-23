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В Запорожской области 80% потребителей имеют долги за газ

Новости » Энергетика     23.12.2019 - 17:15
В Запорожской области 80% потребителей имеют долги за газ
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Общая сумма неплатежей за газ клиентов "Запорожгаза Сбыта" превысила 1 млрд гривен

По состоянию на 1 декабря 2019 года 80% потребителей в Запорожской области задолжали за газ. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Запорожгаз Сбыт".

На начало зимы долг клиентов "Запорожгаза Сбыта" достиг 1,1 млрд гривен, что на 10% больше по сравнению с прошлым годом. По словам пресс-службы, чаще всех уклоняются от оплаты счетов за потребленный газ владельцы больших частных домов. В то же время потребители с небольшими доходами рассчитываются вовремя.

"Мы продолжаем активную работу с потребителями-должниками. Для того чтобы обеспечить бесперебойное газоснабжение нашим клиентам, мы должны вовремя рассчитываться с его владельцем – НАК "Нафтогаз Украины" по уже потребленным объемам природного топлива", – говорит директор "Запорожгаз Сбыт" Владислав Витютин.

В пресс-службе отметили, что в случае неоплаты за газ компания-поставщик должна прекратить поставки газа. Первым шагом к этому является письменное предупреждение о прекращении газоснабжения.

"За 11 месяцев этого года было вручено 67,5 тыс. предупреждений должникам, неплатежи которых составляют 350 млн гривен. Если после предупреждения попыток погасить долг нет, то газоснабжение прекращается, а дело передается в суд. С начала года в области отключено 3918 домохозяйств. После отключения почти 80% потребителей погашают задолженность в течение нескольких дней. Для восстановления газоснабжения необходимо погасить не только долг, но и возместить расходы по восстановлению газоснабжения. Еще 600 дел на должников были переданы в суд. Если потребитель не может заплатить всю сумму задолженности, он имеет право заключить договор реструктуризации", - говорится в сообщении.

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