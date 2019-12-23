У Запорізькій області 80% споживачів мають борги за газ

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Загальна сума неплатежів за газ клієнтів "Запоріжгазу Збуту" перевищила 1 млрд гривень

Станом на 1 грудня 2019 року 80% споживачів у Запорізькій області заборгували за газ. Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Запоріжгаз Збут".

На початок зими борг клієнтів "Запоріжгазу Збуту" досяг 1,1 млрд гривень, що на 10% більше порівняно з минулим роком. За словами прес-служби, найчастіше ухиляються від оплати рахунків за спожитий газ власники великих приватних будинків. В той же час споживачі з невеликими доходами розраховуються вчасно.

"Ми продовжуємо активну роботу із споживачами-боржниками. Для того щоб забезпечити безперебійне газопостачання нашим клієнтам, ми повинні вчасно розраховуватися з його власником – НАК "Нафтогаз України" за вже спожитим обсягами природного палива", – говорить директор "Запоріжгаз Збут" Владислав Витютин.

У прес-службі зазначили, що в разі несплати за газ компанія-постачальник повинна припинити постачання газу. Першим кроком до цього є письмове попередження про припинення газопостачання.

"За 11 місяців цього року було вручено 67,5 тис. попереджень боржникам, неплатежі яких складають 350 млн гривень. Якщо після попередження спроб погасити борг немає, то газопостачання припиняється, а справа передається в суд. З початку року в області відключено 3918 домогосподарств. Після відключення майже 80% споживачів погашають заборгованість протягом декількох днів. Для відновлення газопостачання необхідно погасити не тільки обов'язок, але і відшкодувати витрати по відновленню газопостачання. Ще 600 справ на боржників були передані в суд. Якщо споживач не може заплатити всю суму заборгованості, він має право укласти договір реструктуризації", - йдеться в повідомленні.