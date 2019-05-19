В Запорожской обл. задержали подозреваемого в избиении до смерти участника АТО

В Энергодаре (Запорожская область) задержали подозреваемого в избиении до смерти участника АТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Запорожской области.

Отмечается, что 15 мая в 23:26 к Энергодарского отдела Нацполиции поступило сообщение из медицинского учреждения города.

"Туда с многочисленными телесными повреждениями был госпитализирован местный житель 1970 года рождения. 18 мая от полученных травм гражданин скончался в реанимационном отделении больницы", - говорится в сообщении.

Погибший - местный житель, заместитель председателя ОО "Защитники Украины" Евгений Бабанский. Ему было 48 лет.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, оперативники установили и задержали подозреваемого. Им оказался местный житель 1989 года рождения.

Продолжается досудебное расследование уголовного производства, открытого по признакам ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УКУ.

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

Напомним, в Киевской области возле кафе в Барышевке неизвестный застрелил заместителя начальника отделения полиции.

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