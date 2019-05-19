У Запорізькій обл. затримали підозрюваного у побитті до смерті учасника АТО

В Енергодарі (Запорізька область) затримали підозрюваного у побитті до смерті учасника АТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУ Нацполіції в Запорізькій області.

Зазначається, що 15 травня о 23:26 до Енергодарського відділу Нацполіції надійшло повідомлення з медичного закладу міста.

"Туди з чисельними тілесними ушкодженнями було госпіталізовано місцевого мешканця 1970 року народження. 18 травня від отриманих травм громадянин помер у реанімаційному відділенні лікарні", - йдеться у повідомленні.

Загиблий - місцевий житель, заступник голови ГО "Захисники України" Євген Бабанський. Йому було 48 років.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів, оперативники встановили та затримали підозрюваного. Ним виявився місцевий житель 1989 року народження.

Триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ.

Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Нагадаємо, у Київській області біля кафе у Баришівці невідомий застрелив заступника начальника відділення поліції.

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