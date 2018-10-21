В Запорожской обл. правоохранители уничтожили наркоплантацию и изъяли боеприпасы

Фото: изъятые боеприпасы (zp.np.gov.ua)

Правоохранители изъяли почти 1 тыс. боеприпасов

В селе Ожерельное Запорожской области правоохранители обнаружили и уничтожили наркоплантацию и изъяли найденные вблизи боеприпасы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

По данным сообщения, правоохранителями было изъято почти 400 растений конопли. Кроме того, в лесополосе вблизи было найдено и изъято 930 патронов калибра 5,45 мм и боевую гранату РГД-5.

"Полицейскими установлено, что ранее неоднократно судимый житель Пологовского района 1976 года рождения возле своего дома вырубил частично тростник и посеял наркосодержащие растения на площади около 1,5 тыс. квадратных метров. За наркорастениями мужчина тщательно ухаживал и охранял, для чего нанял работников и охранников", - рассказали в полиции.

Отмечается, что в ходе обыска по месту жительства подозреваемого был изъят автомат АКС-74 и магазин с 29 патронами калибра 5,45 мм. В автомобиле его жены нашли пистолет и 15 патронов к нему.

"Пятеро лиц, причастных к выращиванию и охраны наркорастений, задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - добавили правоохранители.

Открыты уголовные производства по признакам ч. 2 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин во время совещания по итогам работы блока криминальной полиции в течение 9 месяцев 2018 года заявил, что в стране вдвое увеличился незаконный сбыт оружия.