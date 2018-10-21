У Запорізькій обл. правоохоронці знищили наркоплантацію та вилучили боєприпаси

Фото: вилучені боєприпаси (zp.np.gov.ua)

Правоохоронці вилучили майже 1 тис. боєприпасів

У селі Ожерельне Запорізької області правоохоронці виявили та знищили наркоплантацію та вилучили знайдені поблизу боєприпаси. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

За даними повідомлення, правоохоронцями було вилучено майже 400 рослин коноплі. Крім того, у лісосмузі поблизу було виявилено та вилучено 930 набоїв калібру 5,45 мм та бойову гранату РГД-5.

"Поліцейськими встановлено, що раніше неодноразово засуджений мешканець Пологівського району 1976 року народження неподалік свого будинку вирубав частково очерет та засіяв нарковмісні рослини на площі близько 1,5 тис. квадратних метрів. За наркорослинами чоловік ретельно доглядав та охороняв, для чого найняв працівників та охоронців", - розповіли у поліції.

Зазначається, що в ході обшуку за місцем проживання підозрюваного було вилучено автомат АКС-74 та магазин з 29 набоями калібру 5,45 мм. У автомобілі його дружини знайшли пістолет та 15 набоїв до нього.

"П’ятеро осіб, причетних до вирощування та охорони наркорослин, затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - додали правоохоронці.

Відкрито кримінальні провадження за ознаками ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін під час наради за підсумками роботи блоку кримінальної поліції упродовж 9 місяців 2018 року заявив, що в країні вдвічі збільшився незаконний збут зброї.