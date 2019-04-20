В Запорізькій обл. ДБР затримало заступника керівника райвідділку поліції

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліцейський вимагав від підприємця щомісячну плату

Співробітники територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали заступника начальника, а також оперуповноваженого Пологівського районного управління Нацполіції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

В ДБР заявили, що за попередньою інформацією, затриманні правоохоронці намагались отримати від місцевого підприємця, який займається торгівлею металобрухтом, щомісячну плату у розмірі 8 тис. гривень.

"Правоохоронці підрахували, що за попередні 3 місяці, тобто з січня 2019 по березень 2019 року, підприємець вже "заборгував" їм 24 тисячі гривень, ще 8000 - зa повернення раніше вилученого металобрухту. Таким чином їм мали заплатити одразу 40 тисяч гривень", - повідомили в ДБР.

В даний час вирішується питання про повідомлення підозри правоохоронцям за ч.3 ст. 368 (Вимагання неправомірної вигоди службовими особами) Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Фото: затримання (dbr.gov.ua)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ДБР затримало начальника одного із відділів поліції у Запорізькій області. Поліцейський систематично підбурював свого підлеглого до вимагання та одержання хабарів від підприємців