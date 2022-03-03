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Запорожская и Южноукраинская АЭС в безопасности, - Арестович

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Четверг 03 марта 2022 13:23
Запорожская и Южноукраинская АЭС в безопасности, - Арестович Фото: советник руководителя ОП Алексей Арестович (facebook.com/assistantschool)
Автор: Валерия Полищук

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что Запорожская и Южноукраинская атомные электростанции находятся в безопасности. При этом Запорожье и Энергодар готовы к обороне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Запорожье и Энергодар. Города готовы к обороне. АЭС в безопасности. Это касается Южноукраинской и Запорожской АЭС. Оснований для волнения нет", - сообщил Арестович.

Напомним, 28 февраля Министерство обороны РФ заявило, что войска якобы захватили Запорожскую атомную электростанцию. Эта информация оказалась фейком.

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