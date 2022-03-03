Запорізька та Південноукраїнська АЕС у безпеці, - Арестович
Фото: радник керівника ВП Олексій Арестович (facebook.com/assistantschool)
Радник керівника офісу президента Олексій Арестович повідомив, що Запорізька І Південноукраїнська атомні електростанції знаходяться в безпеці. При цьому Запоріжжя та Енергодар готові до оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
"Запоріжжя та Енергодар. Міста готові до оборони. АЕС в безпеці. Це стосується Південноукраїнської та Запорізької АЕС. Підстав для хвилювання немає", - повідомив Арестович.
Нагадаємо, 28 лютого Міністерство оборони РФ заявило, що війська нібито захопили Запорізьку атомну електростанцію. Ця інформація виявилася фейком.
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