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Запорізька та Південноукраїнська АЕС у безпеці, - Арестович

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Четвер 03 березня 2022 13:23
Запорізька та Південноукраїнська АЕС у безпеці, - Арестович Фото: радник керівника ВП Олексій Арестович (facebook.com/assistantschool)
Автор: Валерія Поліщук

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович повідомив, що Запорізька І Південноукраїнська атомні електростанції знаходяться в безпеці. При цьому Запоріжжя та Енергодар готові до оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Запоріжжя та Енергодар. Міста готові до оборони. АЕС в безпеці. Це стосується Південноукраїнської та Запорізької АЕС. Підстав для хвилювання немає", - повідомив Арестович.

Нагадаємо, 28 лютого Міністерство оборони РФ заявило, що війська нібито захопили Запорізьку атомну електростанцію. Ця інформація виявилася фейком.

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