UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Запорожская область откроет "зеленый" коридор для проезда в Каменское: названо время

Фото: Запорожская область откроет "зеленый" коридор для проезда в Каменское (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 21 мая в Запорожской области откроют "зеленый" коридор для людей, которые хотят въехать на территорию, подконтрольную войскам РФ, в районе с. Каменское. Он будет работать с 10:00 до 15:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Запорожской ОВА.

"С 10:00 до 15:00 открываем зеленый коридор для граждан, которые хотят выехать на территорию подконтрольную противнику в районе с. Каменское. В случае изменения ситуации безопасности коридор будет закрыт", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно в районе Васильевки после длительного блокирования проезда разрешили движение машин. За трое суток ожидания там собралось около тысячи единиц автотранспорта из разных населенных пунктов Запорожской области и других регионов Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская областьКаменское