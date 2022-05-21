Запорожская область откроет "зеленый" коридор для проезда в Каменское: названо время

Сегодня, 21 мая в Запорожской области откроют "зеленый" коридор для людей, которые хотят въехать на территорию, подконтрольную войскам РФ, в районе с. Каменское. Он будет работать с 10:00 до 15:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Запорожской ОВА.

"С 10:00 до 15:00 открываем зеленый коридор для граждан, которые хотят выехать на территорию подконтрольную противнику в районе с. Каменское. В случае изменения ситуации безопасности коридор будет закрыт", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно в районе Васильевки после длительного блокирования проезда разрешили движение машин. За трое суток ожидания там собралось около тысячи единиц автотранспорта из разных населенных пунктов Запорожской области и других регионов Украины.

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