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Запорізька область відкриє "зелений" коридор для проїзду в Кам’янське: названо час

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Запорізька область, Субота 21 травня 2022 08:53
Запорізька область відкриє "зелений" коридор для проїзду в Кам’янське: названо час Фото: Запорізька область відкриє "зелений" коридор для проїзду в Кам’янське (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 21 травня в Запорізькій області відкриють "зелений" коридор для людей, які хочуть в'їхати на територію, підконтрольну військам РФ, у районі с. Кам'янське. Він працюватиме з 10:00 до 15:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Запорізької ОВА.

"З 10:00 до 15:00 відкриваємо зелений коридор для громадян, які виявили бажання виїхати на територію підконтрольну противникові в районі с. Кам'янське. У разі зміни безпекової ситуації коридор буде закрито", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно в районі Василівки після тривалого блокування проїзду дозволили рух машин. За три доби очікування там зібралося близько тисячі одиниць автотранспорту з різних населених пунктів Запорізької області та інших регіонів України.

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