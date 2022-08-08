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Запорожская АЭС из-за россиян может перейти в режим блэкаута: что это значит

Фото: Запорожская АЭС может перейти в блэкаут (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Из-за российских обстрелов Запорожская атомная электростанция (АЭС) может перейти в режим блэкаута. При условии, если будет перебита единственная линия электропередач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя "Энергоатома" Петра Котина в эфире телемарафона.

По его словам, АЭС связана с украинской энергосистемой одной работающей ЛЭП. Если в результате обстрелов она будет перебита, то станция перейдет в режим блэкаута. А это уже будет опасно для хранения ядерного топлива.

"Если будут повреждены все линии, станция перейдет в режим блэкаута, полного обесточивания. И эта ситуация уже очень опасна для сохранения в безопасном состоянии ядерного топлива в реакторах и бассейнах выдержки", - отметил Котин.

Напомним, похожая ситуация произошла в марте во время российской оккупации Чернобыльской АЭС, когда станция была обесточена и электричество не поступало в хранилище отработанного ядерного топлива. Тогда обесточивание станции также было связано с перебитыми ЛЭП в ходе боевых действий.

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Запорожская АЭСЭнергоатом