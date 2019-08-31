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"Запорожгаз": из-за замороженных тарифов зарплаты в компании в 2 раза ниже средней по области

Новости » Энергетика    31.08.2019 - 18:19
"Запорожгаз": из-за замороженных тарифов зарплаты в компании в 2 раза ниже средней по области
Иллюстративное фото (vl.104.ua)

За семь месяцев 2019 компанию покинуло 205 человек

Из-за замороженных тарифов зарплата специалистов "Запорожгаза" в 2 раза меньше средней по области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

Как сообщается, сейчас незаполненными остаются около трети позиций в АО "Запорожгаз". За семь месяцев 2019 компанию покинуло 205 человек. Отток кадров связывают с низкой оплатой труда.

В компании заявляют, что из-за промедления НКРЭКУ в вопросе пересмотра тарифа на доставку газа, зарплаты сотрудников заморожены на уровне 2016 года. За это же время средняя зарплата в области выросла более чем в два раза. По состоянию на 1 августа средняя зарплата в "Запорожгазе" составляет 7045 грн и остается неизменной уже три года.

"Сегодня нам особенно нужны слесари, монтеры, водители, электрогазосварщики. Недостаток последних составляет 45% от штатного расписания", - говорит начальник управления персонала Лариса Корчагина.

Отмечается, что оплата труда в "Запорожгазе" в несколько раз ниже, чем в электроэнергетике, тарифы для которой также устанавливает госрегулятор. В результате такой дискриминации часть наших сотрудников перешла на работу в электроэнергетические компании. Источником финансирования фонда оплаты труда АО "Запорожгаз" является утвержденный НКРЭКУ тариф на распределение газа. По подсчетам экономистов, тариф "Запорожгаза" необходимо увеличить в два раза, чтобы покрыть все необходимые расходы.

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