"Запорожгаз" зафиксировал почти 430 случаев незаконного использования газа

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Из них 51 путем несанкционированной врезки в систему газоснабжения

За 11 месяцев 2019 года АО "Запорожгаз" зафиксировало почти 430 случаев незаконного использования газа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

За потребленный, но неоплаченный газ нарушители должны заплатить более 5 млн гривен доначисленных убытков. В среднем, по каждому факту нарушения доначисляется более 108 тыс. гривен.

"В первую очередь потребители должны понимать, что несанкционированное вмешательство в работу газовых сетей не только противозаконно, но и несет угрозу жизни и здоровью окружающих, потому что делается кустарным способом", - отметил главный инженер АО "Запорожгаз" Виталий Нестеренко.

Кроме того, было обнаружено 378 фактов вмешательства в работу газового счетчика бытовыми потребителями, доначисления составили более 13 млн гривен. По словам пресс-службы, данные начисления не является штрафами, это доначисления за ранее использованный, но неоплаченный газ.

В пресс-службе также отметили, что экспертизы газовых счетчиков потребителей проводятся с участием независимых экспертов метрологии и стандартизации. Если вмешательство в работу счетчика комиссией не подтверждено, потребитель не оплачивает стоимость экспертизы. Оплата убытков за несанкционированное использование газа и стоимость экспертизы счетчика осуществляется только при подтверждении факта кражи газа.

"В декабре 2018 НКРЭКУ были внесены изменения в Кодекс ГРС. Согласно изменениям, за вмешательство в работу счетчика с просроченным сроком поверки потребителю, кроме стоимости экспертизы, придется оплатить убытки за несанкционированное использование газа. То есть независимо от того просрочен срок поверки счетчика, нарушители должны оплатить стоимость экспертизы - более 3 тыс. гривен и убытки за незаконное использование газа. Размер убытков рассчитывается в каждом случае индивидуально", - говорится в сообщении.