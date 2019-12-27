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"Запоріжгаз" зафіксував майже 430 випадків незаконного використання газу

Новини » Енергетика     27.12.2019 - 14:06
"Запоріжгаз" зафіксував майже 430 випадків незаконного використання газу
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

З них 51 шляхом несанкціонованої врізки в систему газопостачання

За 11 місяців 2019 року АТ "Запоріжгаз" зафіксувало майже 430 випадків незаконного використання газу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

За спожитий, але несплачений газ порушники мають сплатити понад 5 млн гривень донарахованих збитків. В середньому, за кожним фактом порушення донараховується понад 108 тис. гривень.

"В першу чергу споживачі повинні розуміти, що несанкціоноване втручання в роботу газових мереж не тільки протизаконно, але й несе загрозу життю та здоров'ю оточуючих, тому що робиться кустарним способом", - зазначив головний інженер АТ "Запоріжгаз" Віталій Нестеренко.

Крім того, було виявлено 378 фактів втручання в роботу газового лічильника побутовими споживачами, донарахування склали понад 13 млн гривень. За словами прес-служби, ці нарахування не є штрафами, це донарахування за використаний раніше, але несплачений газ.

У прес-службі також зазначили, що експертизи газових лічильників споживачів проводяться з участю незалежних експертів метрології і стандартизації. Якщо втручання в роботу лічильника комісією не підтверджено, споживач не оплачує вартість експертизи. Оплата збитків за несанкціоноване використання газу і вартість експертизи лічильника здійснюється тільки при підтвердженні факту крадіжки газу.

"У грудні 2018 НКРЕКП були внесені зміни в Кодекс ГРС. Відповідно до змін, за втручання в роботу лічильника з простроченим терміном повірки споживачу, крім вартості експертизи, доведеться сплатити збитки за несанкціоноване використання газу. Тобто незалежно від того прострочений термін повірки лічильника, порушники повинні сплатити вартість експертизи - понад 3 тис. гривень і збитки за незаконне використання газу. Розмір збитків розраховується в кожному випадку індивідуально", - йдеться в повідомленні.

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Новини України Запоріжжягаз
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