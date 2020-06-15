"Запорожгаз Сбыт": участники акции "Твоя энергонезависимость" могут получить остаток средств

"Запорожгаз Сбыт" начал возвращать остатки неиспользованных средств всем участникам акции "Твоя энергонезависимость". Средства могут быть использованы либо для оплаты текущего потребления, или быть перечислены на банковский счет.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Начиная с 20 апреля в Личном кабинете на сайте 104.uа будет доступен функционал, который позволит направить эти средства на оплату текущего потребления.

"Для получения средств на банковский счет необходимо направить на почтовый или электронный адрес компании contact@zpgaszbut.104.ua заявление установленного образца или оставить подписанное заявление в специальной шкатулке, которая установлена на входе каждого из Центров обслуживания клиентов. Мы сможем оперативно вернуть средства сразу как получим ваше письменное заявление", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, проверить состояние лицевого счета можно в любой момент на вебсайте 104.ua или позвонив в контакт-центр по номеру (061) 228-74-04.

"Мы благодарны всем, кто принял участие в акции и проинвестировал свои средства в создание собственного запаса газа на отопительный сезон 2019-2020 года. Это был важный опыт и для нас, и для вас, как потребителей, поскольку он позволил вам быть уверенными в наличии газа и сохранении постоянной цены на него в течение отопительного сезона", - говорится в сообщении.