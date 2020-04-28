"Запорожгаз Сбыт": участники акции "Твоя энергонезависимость" получат остаток средств

"Запорожгаз Сбыт" начал возвращать остатки неиспользованных средств всем участникам акции "Твоя энергонезависимость", которая длилась с октября 2019 по март 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Начиная с 20 апреля в Личном кабинете на сайте 104.ua будет доступен функционал, который позволит направить эти средства на оплату текущего потребления.

"Для получения средств на банковский счет необходимо направить на почтовый или электронный адрес компании contact@zpgaszbut.104.ua заявление установленного образца или оставить подписанное заявление в специальном ящике, который установлен на входе каждого из Центров обслуживания клиентов. Мы сможем оперативно вернуть средства сразу как получим ваше письменное заявление", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что проверить состояние лицевого счета можно в любой момент на вебсайте 104.ua или позвонив в контакт-центр по номеру (061) 228-74-04.

"Мы благодарны всем, кто принял участие в акции и проинвестировал свои средства в создание собственного запаса газа на отопительный сезон 2019-2020 года. Это был важный опыт и для нас, и для вас, как потребителей, поскольку он позволил вам быть уверенными в наличии газа и сохранении постоянной цены на него в течение отопительного сезона", - говорится в сообщении.