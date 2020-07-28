В "Запорожгаз Сбыт" объяснили, почему разделены счета за потребление и доставку

Разделение счетов в платежках – один из этапов реформирования газовой системы Украины. В декабре 2019 Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг изменила порядок оплаты услуг по доставке газа. С начала 2020 года стоимость распределения газа оплачивается отдельно от газа, как товара.

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Запорожгаз Сбыт".

"Разделение платежей последовало в рамках процедуры анбандлинга - разделения операторов газораспределительных сетей (АТ "Запорожгаз" в Запорожской области) и поставщиков газа, к которым относится компания "Запорожгаз Сбыт". Здесь важно понимать, что речь не идет о дополнительной плате. Доставку оплачивали и ранее, так как она была включена в стоимость газа для потребителей", - поясняет ситуацию директор ООО "Запорожгаз Сбыт" Владислав Витютин.

В компании отметили, что плата за распределение - это плата за обслуживание сетей и доставку. Потребитель платит за то, что ему круглосуточно доступна такая услуга, газ находится под нужным давлением, работает аварийная служба, а критическая инфраструктура обслуживается.

"Стоимость услуги доставки газа рассчитывается индивидуально. Размер платы зависит от объемов потребления газа. Если потребитель использовал меньше кубов, то и за доставку в следующем году он заплатит меньше. За основу берется объем потребления газа в течение "газового года" - с октября по сентябрь. Сумма кубов газа, потребленного за год, умножается на тариф на доставку. Результат делится на 12 равных платежей, которые выплачиваются ежемесячно в течение года. Оплату можно разбить поквартально, оплатить за полгода или сразу за год", - говорится в сообщении.

Кроме того, директор "Запорожгаз Сбыта" отметил, что цена газа не является фиксированной и неизменной.

"Цена газа устанавливается ежемесячно НАК "Нафтогаз" в соответствии с Постановлением Кабмина. Причем мы ("Запорожгаз Сбыт", - ред.) узнаем ее только 22 числа. После отмены ПСО (Постановление о спецобязательствах, - ред.) цену ежемесячно будет устанавливать каждый поставщик в зависимости от того ресурса, который он сформировал для своих клиентов", - говорит Владислав Витютин.

Также в компании добавили, что разделение поставщиков газа и операторов ГРС, усовершенствование механизма формирования цены на природный газ (до наступления месяца поставки), определение поставщика "последней надежды" отдельно для каждого региона, урегулирование проблемы накопленных долгов за период действия ПСО, упрощение механизма смены поставщика, переход на энергоединицы и равный доступ на рыночных условиях к ресурсу "Укргаздобычи" являются необходимыми условиями для открытия свободного европейского рынка газа в Украине.