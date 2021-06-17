"Запорожгаз" провел контрольную фиксацию показаний счетчиков у 30 тысяч клиентов

"Инвентаризация показаний счетчиков проводится для того, чтобы привести в соответствие фактические показатели учета газа в соответствии с начислениями. Неточности могли возникнуть из-за несвоевременно переданных данных потребителями", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что контрольная фотофиксация позволяет избежать любых разногласий, данные в онлайн режиме обновляются в лицевом счете клиента.

"Приложение" 104.ua Контролеры" позволяет упростить процесс контрольной сверки и избежать любых неточностей. В приложении контролер фиксирует не только показания прибора учета, но и его техническое состояние. Данные автоматически передаются в систему. Сверка занимает всего несколько минут", - объясняет начальник отдела инспектирования АО "Запорожгаз" Виктория Маковская.

По словам пресс-службы, все контролеры перед началом рабочего дня проходят температурный скрининг и медицинский осмотр. Компания обеспечила сотрудников необходимыми средствами индивидуальной защиты, поэтому визит контролера АО "Запорожгаз" является абсолютно безопасным для потребителя.

"Внедрение приложения "104.ua Контролеры" повысило качество клиентского обслуживания и осовременило стандарты работы газовиков", - говорится в сообщении.