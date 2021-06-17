"Запоріжгаз" провів контрольну фіксацію показань лічильників у 30 тисяч клієнтів

"Інвентаризація показань лічильників проводиться для того, щоб привести у відповідність фактичні показники обліку газу відповідно до нарахувань. Неточності могли виникнути через несвоєчасно передані дані споживачами", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що контрольна фотофіксація дозволяє уникнути будь-яких розбіжностей, дані в онлайн режимі оновлюються в особовому рахунку клієнта.

"Додаток "104.ua Контролери" дозволяє спростити процес контрольної звірки і уникнути будь-яких неточностей. У додатку контролер фіксує не тільки показання приладу обліку, але і його технічний стан. Дані автоматично передаються в систему. Звірка займає всього кілька хвилин", - пояснює начальник відділу інспектування АТ "Запоріжгаз" Вікторія Маковська.

За словами прес-служби, всі контролери перед початком робочого дня проходять температурний скринінг і медичний огляд. Компанія забезпечила співробітників необхідними засобами індивідуального захисту, тому візит контролера АТ "Запоріжгаз" є абсолютно безпечним для споживача.

"Впровадження програми "104.ua Контролери" підвищило якість клієнтського обслуговування та осучаснило стандарти роботи газовиків", - йдеться в повідомленні.