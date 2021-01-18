"Запорожгаз" за прошлый год получил тарифных убытков на сумму свыше 43 млн гривен

По итогам 2020 года рост цены на газ, который АО "Запорожгаз" покупает для технологических нужд, стал причиной убытков компании. Стоимость газа и дальше растет, и новые тарифы, установленные на 2021 год, полностью не покрывают всех затрат предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба "Запорожгаза".

"На закупку газа для технологических нужд предприятие тратит почти 40% от полученных тарифных средств. В течение второго полугодия 2020 года цена на газ выросла на 54%. В то время как в прошлогоднем тарифе на распределение его стоимость на треть ниже рыночной. Такая существенная разница между ценой газа и стоимостью газа, заложенной в тарифе, привела к убыткам в размере 43,47 млн гривен", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, ситуация с тарифами на распределение газа на 2021 год аналогичная: цена природного газа на рынке растет, а значит действующий с 1 секущая 2021 года тариф не покрывает всех расходов на приобретение газа.

"В конце прошлого года АО "Запорожгаз" не смогло приобрести газ на украинской энергетической бирже. Ведь в тарифе на закупку технологического газа заложена цена на уровне 5 800 гривен за тысячу куб. м, а в европейском хабе TTF стоимость январского газа – 9 650 гривен за тысячу куб. м. Предприятие пыталось закупить газ для технологических нужд дважды, 29 и 30 декабря 2020 года через торги, однако купить газ за предусмотренные в тарифе средства так и не удалось, - рассказывает финансовый директор АО "Запорожгаз" Юлия Омельченко.

В компании также напомнили, что президент и премьер-министр Украины подписали Меморандум с МВФ, в котором указано, что тарифы на распределение должны покрывать все затраты Операторов ГРС.

"Невыполнение Меморандума угрожает бесперебойному и стабильному газоснабжению в дома потребителей Запорожской области. Такая ситуация в сфере газоснабжения в целом может привести к разбалансировке и довести предприятия отрасли к дефолту уже в первом полугодии 2021 года", - говорится в сообщении.