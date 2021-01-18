"Запоріжгаз" за минулий рік отримав тарифних збитків на суму понад 43 млн гривень

За підсумками 2020 року зростання ціни на газ, який АТ "Запоріжгаз" купує для технологічних потреб, стало причиною збитків компанії. Вартість газу і далі зростає, і нові тарифи, встановлені на 2021 рік, повністю не покривають всіх витрат підприємства.

Про це повідомляє прес-служба "Запоріжгазу".

"На закупівлю газу для технологічних потреб підприємство витрачає майже 40% від отриманих тарифних коштів. Впродовж другого півріччя 2020 року ціна на газ зросла на 54%. В той час як в минулорічному тарифі на розподіл його вартість на третину нижчою від ринкової. Така суттєва різниця між ціною газу та вартістю газу, закладеною у тарифі, спричинила до збитків у розмірі 43,47 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, ситуація із тарифами на розподіл газу на 2021 рік аналогічна: ціна природного газу на ринку зростає, а отже діючий з 1 січна 2021 року тариф не покриває всіх витрат на придбання газу.

"Наприкінці минулого року АТ "Запоріжгаз" не змогло придбати газ на українській енергетичній біржі. Адже у тарифі на закупівлю технологічного газу закладена ціна на рівні 5 800 гривень за тисячу куб. м, а в європейському хабі TTF вартість січневого газу – 9 650 гривень за тисячу куб. м. Підприємство намагалося закупити газ для технологічних потреб двічі, 29 та 30 грудня 2020 року через торги, проте придбати газ за передбачені в тарифі кошти так і не вдалося, - розповідає фінансовий директор АТ "Запоріжгаз" Юлія Омельченко.

У компанії також нагадали, що президент та прем’єр-міністр України підписали Меморандум з МВФ, в якому зазначено, що тарифи на розподіл мають покривати всі витрати Операторів ГРМ.

"Невиконання Меморандуму загрожує безперебійному та стабільному газопостачанню у домівки споживачів Запорізької області. Така ситуація у сфері газопостачання в цілому може спричинити розбалансування та довести підприємства галузі до дефолту вже у першому півріччі 2021 року", - йдеться у повідомленні.