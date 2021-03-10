"Запорожгаз" в прошлом году газифицировал 200 новых объектов

В прошлом году специалисты 104.ua Клиентского пространства заключили 243 договора на присоединение к системе газоснабжения. Услуга доступна всем жителям города и области.

"Клиенту достаточно лишь прийти в Клиентское пространство 104.ua, написать заявление, заполнить опросный лист и заключить договор на присоединение. Далее к работе приступает персональный менеджер, который контролирует все этапы работ и информирует клиента. Персональный менеджер позаботится не только о моменте первого пуска газа, но и о подключении оборудования, выполнения пуско-наладочных работ, получения гарантии и оформление сервисного обслуживания. В целом задачей персонального менеджера является экспертное сопровождение и сокращение сроков присоединения" - рассказал начальник Запорожского управления клиентского сервиса Олег Данилов.

Если мощность газопотребления клиента не превышает 16 куб. м в час, а расстояние до места присоединения по прямой линии не превышает 25 метров в сельской и 10 метров в городской местности – он можете воспользоваться услугой стандартного присоединения. Срок такого присоединения - до 90 дней, стоимость в каждом регионе фиксированная, она определена постановлением НКРЭКУ. Если объект клиента имеет другие параметры, газификация пройдет по процедуре нестандартного присоединения. Срок и стоимость будут зависеть от технических условий реализации проекта.

"С 2021 года "Запорожгаз" предлагает клиентам услугу комплексного присоединения "под ключ". Услуга предполагает синхронность выполнения всех процессов, экспертное сопровождение, качественные материалы и новейшее газовое оборудование. Это позволит существенно сэкономить клиенту время и средства при газификации объекта", - говорится в сообщении.