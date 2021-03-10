"Запоріжгаз" минулого року газифікував 200 нових об’єктів

У 2020 році АТ “Запоріжгаз” приєднало до газових мереж 198 нових об’єктів: 180 приватних домогосподарств, 35 квартир у новобудовах, 18 комунально-побутових клієнтів.

Минулоріч фахівці 104.ua Клієнтського простору уклали 243 договори на приєднання до системи газопостачання. Послуга доступна всім жителям міста та області.

"Клієнту достатньо лише прийти до Клієнтського простору 104.ua, написати заяву, заповнити опитувальний лист та укласти договір на приєднання. Далі до роботи приступає персональний менеджер, який контролює усі етапи робіт та інформує клієнта. Персональний менеджер подбає не лише про момент першого пуску газу, а й про підключення обладнання, виконання процесу пуско-налагоджувальних робіт, отримання гарантії та оформлення сервісного обслуговування. Загалом завданням персонального менеджера є експертний супровід та скорочення строків приєднання" - розповів начальник Запорізького управління клієнтського сервісу Олег Данилов.

Якщо потужність газоспоживання клієнта не перевищує 16 куб. м за год., а відстань до місця приєднання по прямій лінії не перевищує 25 метрів у сільській та 10 метрів у міській місцевості – він можете скористатись послугою стандартного приєднання. Строк такого приєднання - до 90 днів, вартість у кожному регіоні фіксована, її визначено постановою НКРЕКП. Якщо об’єкт клієнта має інші параметри, газифікація пройде за процедурою нестандартного приєднання. Строк і вартість залежатимуть від технічних умов реалізації проекту.

"З 2021 року "Запоріжгаз" пропонує клієнтам послугу комплексного приєднання "під ключ". Послуга передбачає синхронність виконання усіх процесів, експертний супровід, якісні матеріали та новітнє газове обладнання. Це дозволить суттєво заощадити клієнту час та кошти під час газифікації об’єкта", - йдеться у повідомленні.