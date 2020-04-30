"Запорожгаз" предлагает услугу экспресс-регистрации клиентов на сервисе 104.ua

В условиях чрезвычайной ситуации работники АО "Запорожгаз" обеспечили мгновенный доступ потребителей всей области до онлайн сервиса 104.ua. Теперь для решения газовых вопросов не нужно никуда идти, достаточно один раз позвонить в контакт-центр с собственного мобильного телефона, и личный кабинет будет создан автоматически. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В условиях карантина поддержку клиентов и обратная связь мы обеспечиваем с помощью неограниченного доступа потребителей к онлайн-сервисам , - уверяет руководитель клиентского сервиса Олег Данилов. – Специально для этого мы разработали услугу экспресс-регистрации. Каждый клиент не выходя из дома может зарегистрировать личный кабинет на сайте 104.uа просто позвонив в контакт-центр с мобильного".

В пресс-службе рассказали, как происходит автоматическая регистрация личного кабинета.

"Клиент звонит с мобильного телефона в контакт-центр и указывает свой лицевой счет. В ответ получает смс с паролем к личному кабинету, а номер, с которого он звонил, – это логин. Далее нужно перейти по ссылке, указанной в сообщении, ввести логин и пароль. Теперь можно без ограничений пользоваться услугами онлайн", - говорится в сообщении.

С помощью личного кабинета на сайте 104.uа можно передать показатели счетчика, загружать счета, платить за газ и его доставку, а также контролировать собственные расходы за газ.

По словам пресс-службы, уже более 162 тысяч клиентов оценили преимущества единого онлайн-сервиса 104.ua.