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"Запорожгаз" открыл третий современный центр обслуживания клиентов

Новости » Энергетика    27.12.2018 - 14:39
"Запорожгаз" открыл третий современный центр обслуживания клиентов
Иллюстративное фото (УНИАН)

Новый ЦОК обустроен в формате "открытого пространства", что позволяет потребителям оперативно решать все вопросы

ПАО "Запорожгаз" открыло третий современный центр обслуживания клиентов. Больше 100 тыс. потребителей природного газа города будут получать весь спектр услуг газовой компании в современном формате. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Сегодня приоритетным направлением в работе ПАО "Запорожгаз" является развитие клиентского сервиса и современный комплексный подход в предоставлении услуг потребителям. Открытие Центра стало еще одним шагом на пути к качественно новым и более прозрачным отношениям между компанией и ее клиентами", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что специалисты обладают универсальными навыками и могут проконсультировать клиента по вопросам учета газа, технического обслуживания сетей, сверки по оплате, переоформление лицевых счетов, льгот и субсидий, поверки счетчиков, реконструкции систем газоснабжения, присоединение к газовым сетям и многое другое.

"Шаг за шагом компания реализует стратегию внедрения высокого уровня обслуживания. Приоритетом является не только забота об обеспечении безаварийного и бесперебойного газоснабжения, но и  комфорт каждого клиента, налаживание тесного взаимодействия и взаимоуважения", - говорит начальник управления клиентского сервиса ПАО "Запорожгаз" Олег Данилов.

В центре обслуживания работает автоматическая система распределения клиентских потоков - электронная очередь. Новый ЦОК обустроен в формате "открытого пространства", что позволяет потребителям оперативно решать все вопросы.

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