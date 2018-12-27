"Запоріжгаз" відкрив третій сучасний центр обслуговування клієнтів

Ілюстративне фото (УНІАН)

Новий ЦОК облаштований у форматі "відкритого простору", що дозволяє споживачам оперативно вирішувати всі питання

ПАТ "Запоріжгаз" відкрило третій сучасний центр обслуговування клієнтів. Більше 100 тис. споживачів природного газу міста отримуватимуть весь спектр послуг газової компанії у сучасному форматі. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Сьогодні пріоритетним напрямком у роботі ПАТ "Запоріжгаз" є розвиток клієнтського сервісу та сучасний комплексний підхід у наданні послуг споживачам. Відкриття Центру стало ще одним кроком на шляху до якісно нових і більш прозорих відносин між компанією і її клієнтами", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що фахівці володіють універсальними навичками і можуть проконсультувати клієнта з питань обліку газу, технічного обслуговування мереж, звірки з оплати, переоформлення особових рахунків, пільг та субсидій, повірки лічильників, реконструкції систем газопостачання, приєднання до газових мереж та багато іншого.

"Крок за кроком компанія реалізує стратегію впровадження високого рівня обслуговування. Пріоритетом є не тільки турбота про забезпечення безаварійного та безперебійного газопостачання, але і комфорт кожного клієнта, налагодження тісної взаємодії та взаємоповаги", - говорить начальник управління клієнтського сервісу ПАТ "Запоріжгаз" Олег Данилов.

У центрі обслуговування працює автоматична система розподілу клієнтських потоків - електронна черга. Новий ЦОК облаштований у форматі "відкритого простору", що дозволяє споживачам оперативно вирішувати всі питання.