"Запорожгаз" обжалует решение НКРЭКУ о наложении штрафа

ПАО "Запорожгаз" не соглашается с решением госрегулятора о наложении штрафа в связи приведением газа к стандартным условиям. Компания считает его политически мотивированным, потому что он не содержит никакой конкретной нормы законодательства, которое было возбуждено Оператором ГРС. Об этом сообщает пресс-служба "Запорожгаза".

"ПАО "Запорожгаз" считает, что действия регулятора дискриминируют потребителей. В частности тех, у кого установлены общедомовые счетчики и новые счетчики с приведением газа к стандартным условиям. Компания будет оспаривать решение НКРЭКУ в суде как противоречащее нормам законодательства Украины и не решает вопрос по существу", - говорится в сообщении. - То есть, Регулятор наказывает газораспределительную компанию за создание равных условий для всех потребителей газа Запорожского региона".

"В области 60 тыс. потребителей пользуются приборами учета с приведением газа к стандартным условиям, кроме того, почти 95 тыс. клиентов учитывают газ по общедомовых счетчиках, которые также осуществляют приведение. Исходя из логики, госрегулятор предлагает таким потребителям платить больше других", – говорит технический директор ПАО "Запорожгаз" Татьяна Бузовская.

В компании считают, что НКРЭКУ не решает проблему, а таким образом помогает государственному монополисту НАК "Нафтогаз Украины" в его попытке захватить рынок распределения газа. Сам "Нафтогаз Украины" передает природный газ, уже приведенный к стандартным условиям.

По словам пресс-службы, сейчас бытовые потребители газа стали заложниками незавершенных реформ в энергетическом секторе. "Ведь в 2015 году после принятия закона "О рынке природного газа", планировался переход к оплате за газ в енергоодиницях. Это позволило бы снять вопрос о приведении газа к стандартным условиям вообще. Однако, этого так и не произошло", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что в Акте по результатам проверки, не содержится ссылка на конкретную норму законодательства, которая будто бы была нарушена. Поэтому решение НКРЭКУ о наложении штрафа "Запорожгаз" будет оспаривать в судебном порядке согласно действующего законодательства.

"Действующий Кодекс газораспределительных систем и договор на распределение природного газа содержат информацию что объем природного газа в точках коммерческого учета должен быть приведен к стандартным условиям. Получается так НКРЭКУ штрафует Операторов ГРС за то, что они выполняют Кодекс", - говорится в сообщении пресс-службы.