"Запорожгаз": клиентам компании стала доступна обновленная платформа 104.ua

Газовая труба (kmu.gov.ua)

Для почти 490 тысяч клиентов АО "Запорожгаз" стала доступна обновленная платформа 104.ua. Сайт представляет новые решения по управлению своим аккаунтом, передаче показаний, оплате за газ и его доставку.

Об этом сообщает пресс-служба "Запорожгаза".

Для уже зарегистрированных пользователей новые возможности стали доступны автоматически. А новые клиенты могут зарегистрироваться, указав вместо электронной почты, номер своего мобильного телефона.

"Онлайн-платформа 104.ua предоставляет ряд преимуществ и удобств для клиентов компании. Заплатить за газ и его доставку можно в "один клик", при этом расчет по двум счетам производится единым платежом и позволяет клиентам экономить на комиссии", - рассказывает начальник управления клиентского сервиса Олег Данилов.

По словам пресс-службы, еще одна уникальная особенность обновленного сайта 104.ua - возможность в один аккаунт подключить 25 лицевых счетов из разных областей Украины.

"Очень удобным стал новый интерфейс аккаунта. Все вкладки находятся в верхнем левом углу, и клиенту легко сориентироваться на своей странице. Клиент сразу может передать показания счетчика, посмотреть все оплаты заплатить по счетам, а также увидеть все расчеты за газ и за доставку газа. В разделе "Документы" можно также скачать заявление-присоединение к договору на поставку и на распределения газа. Более того, интерфейс Личного кабинета на 104.ua адаптирован не только для компьютера, но и под планшет и смартфон, а также операционные системы Android и iOS", - говорится в сообщении.