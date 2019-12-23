"Запорожгаз": за 11 месяцев распределение газа в области сократилось на 11%

С января по ноябрь АО "Запорожгаз" осуществило доставку 786 млн куб. м природного газа потребителям региона. Это на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Бытовые потребители газа с начала года использовали 204 млн куб. м. Это 26% поставленных объемов. Население сократило потребление на 21%. Оставшиеся три четверти объемов были доставлены небытовым потребителям. Промышленность Запорожской области использовала 342 млн куб. м газа, предприятия ТКЭ - 234,9 млн куб. м, бюджетные организации – 6,2 млн куб. м, религиозные организации – 0,206 млн куб. м", - говорится в сообщении.

Наибольшее сокращение использования газа наблюдается среди населения. По словам пресс-службы, это связно с теплой погодой, которая наблюдается с начала зимы.

"Объемы распределения газа в 2019 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшились на 11%. Такая тенденция наблюдается уже четвертый год подряд по всем категориях потребителей", - говорит коммерческий директор АО "Запорожгаз" Антон Кий.

В пресс-службе отметили, что поступление средств от предоставления услуг по распределению газа зависит от распределенных объемов энергоресурса.

"Из года в год объемы потребления голубого топлива в регионе уменьшаются, соответственно уменьшаются и поступления за оказанные услуги. В свою очередь газораспределительные сети требуют обслуживания независимо от объемов потребления. Тариф на распределение природного газа не пересматривался НКРЭКУ уже почти 5 лет. Из стоимости одного кубометра АО "Запорожгаз" получает лишь 51 коп. с НДС", - говорится в сообщении.