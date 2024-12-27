"Запорожець" з кузовом пікап: як поєднати несумісне

Кузов пікап сам по собі важко уявити на автомобілі з заднім розташуванням двигуна (хоча як ми побачимо нижче, такі моделі відомі). А для "Запорожця" він тем більш неочікуваний, бо ця машина завжди мала несправедливий імідж затісної, замалої і аж ніяк не асоціювалася з вантажоперевезеннями і комерцією. І попри все, був період, коли ЗАЗіки з відкритим ззаду кузовом стали звичним явищем на українських шляхах.

Пікап-"горбатий" і пікап з "вухами"

Почати з того, що пікапом називати цю машину буде певним перебільшенням, оскільки пікап – авто із закритою кабіною спереду і відкритою вантажною платформою ззаду. Кабіна у ЗАЗіка є, проте на місці вантажного майданчика маємо високий капот двигуна і такий собі колодязь: короткий провал від передніх сидінь аж до того мотора. Однак, сам виробник називав цю машину пікапом і літера П у заводському індексі говорить про те саме.

Але при тому спочатку про продаж цих дивовижних пікапів на ринку ніхто не думав. Бо перші тридцять років існування такі ЗАЗи були технологічним транспортом, тобто візками для внутрішньозаводських перевезень. Спочатку на заводі робили такі мінівантажівки із "горбатого" ЗАЗ-965, потім настала черга "вухатого" ЗАЗ-968. Нарешті, коли на конвеєр стала модель 968М, то пікап почали робити з нього. Ці машини не випускали спеціально, їх переробляли з тих некондиційних товарних екземплярів, що через серйозні дефекти кузова не можна було відправляти у торговельну мережу.

Як тудор став пікапом

Коли на початку 1990-х років велика країна зазнала великих потрясінь, розвозний пікап набув нового статусу. Збут звичайних "Запорожців" з кузовом тудор (дводверний седан) впав, плюс держава припинила закуповувати ЗАЗи з ручним керуванням в "інвалідному" виконанні. В той момент когось у Запоріжжі відвідала думка продавати ЗАЗ-пікап населенню. Оскільки традиційний седан втратив попит як сімейне машина, то може, він займе сегмент дешевого утилітарного транспорту? Звісно, і ціну на пікапчик виставили менше, ні за легкову версію.

Як не дивно, для буремних 1990-х той ЗАЗ-968МП виявився підходящою машиною: у 1990 – 1994 рр. продали близько 2,5 тис. екземплярів, що за мірками тих проблемних років було непоганим довіском до "Таврій" і останніх партій тудорів.

Коротко

Насправді, задньмоторний пікап здається двиним тільки на перший погляд. У світового автопрому є достатньо прикладів, коли така машина тиражувалася у великій кількості і мала успіх. Скажімо, змогли зробити вантажну платформу від кабіни аж до заднього бампера, піднявши її над мотором, конструктори Chevrolet Corvair Rimpside/Loadside, Fiat 900 Pickup, VW Transpoter Pickup, Skoda 120 Pickup. Але зрізати лінію капота останнього "Запорожця" і накривати двигун вантажною платформою на ЗАЗі вже не стали – задньомоторна на той час безнадійно застаріла і в Запоріжжі настав час інших моделей.