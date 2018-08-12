Под Запорожьем на трассе мужчина открыл стрельбу по авто, есть пострадавшие

В результате стрельбы пострадали два человека - женщина и 11-летний ребенок

В Запорожской области на трассе Кирилловка-Мелитополь злоумышленник стрелял по проезжающим автомобилям из похищенного ружья, в результате инцидента пострадали два человека - женщина и 11-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Сообщается, что в 5 утра в Кирилловское отделение полиции поступило сообщение о том, что на автодороге Кирилловка - Мелитополь в районе села Шелюги Акимовского района, неизвестный стреляет из охотничьего ружья по проезжающим авто.

В результате стрельбы женщина 1977 года рождения и девочка 2007 года рождения получили незначительные телесные повреждения. На данный момент жизни пострадавших ничего не угрожает.

В полиции уточнили, что правонарушитель был задержан. Им оказался 27-летний житель села Охримовка. Правоохранителями было установлено, мужчина похитил гладкоствольное охотничье ружье из гаража односельчанина.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, 10 августа в Киеве возле автовокзала произошла драка со стрельбой.