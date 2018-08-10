В Киеве возле автостанции произошла стрельба

Информация о пострадавших уточняется

В Киеве возле автостанции произошла драка со стрельбой. Об этом сообщает пресс-лужба полиции столицы.

Сообщается, что в дежурную часть поступило сообщение о конфликте между группой мужчин, при этом свидетели слышали выстрелы. Инцидент произошел в кафе, расположенном возле автостанции "Киев", которая находится возле Центрального железнодорожного вокзала.

Предварительно установлено, что шестеро мужчин спровоцировали драку с тремя оппонентами. В результате один из участников сделал несколько выстрелов. Информация о пострадавших уточняется, потому что на момент приезда правоохранителей их госпитализировали. В полиции уточнили, что правонарушители с места происшествия скрылись.

Напомним, по меньшей мере четыре человека погибли в результате вооруженного нападения в Канаде в городе Фредериктон. Позже было установлено, что двое из четырех погибших в результате стрельбы в канадском городе Фредериктон были сотрудниками полиции.