На трасі під Запоріжжям чоловік відкрив стрілянину по авто, є постраждалі

В результаті стрілянини постраждали дві людини - жінка і 11-річна дитина

В Запорізькій області на трасі Кирилівка-Мелітополь зловмисник стріляв по проїжджаючим автомобілям з викраденої рушниці, в результаті інциденту постраждали дві людини - жінка і 11-річна дитина. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Повідомляється, що в 5 ранку в Кирилівське відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Кирилівка - Мелітополь в районі села Шелюги Якимівського району, невідомий стріляє з мисливської рушниці по проїжджаючих авто.

В результаті стрілянини жінка 1977 року народження і дівчинка 2007 року народження отримали незначні тілесні ушкодження. На даний момент життю постраждалих нічого не загрожує.

У поліції уточнили, що правопорушник був затриманий. Ним виявився 27-річний житель села Охримовка. Правоохоронцями було встановлено, чоловік викрав гладкоствольну мисливську рушницю з гаража односельця.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 10 серпня в Києві біля автовокзалу сталася бійка зі стріляниною.