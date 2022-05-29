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Под Запорожьем спецназ СБУ одним ударом уничтожил несколько десятков оккупантов

Фото: спецназ СБУ уничтожил с дрона 82 оккупанта в Запорожской области (скриншот из видео)
Автор: Наталия Гурковская

В Запорожской области бойцы украинского спецназа СБУ уничтожили сразу 82 оккупанта. Десятки российских солдат, собравшихся возле БТР, были убиты одним ударом с дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника главы МВД Антона Геращенко.

"Филигранно точная работа спецназа 15 Главного Управления ДВКР СБУ. Прилетели, увидели и разбомбили БТР - 82 орков", - говорится в сообщении.

Геращенко посчитал, что если бы у ВСУ было 300 таких хорошо обученных экипажей боевых дронов, как в 15 ДВКР СБУ и раз хотя бы в 3 дня такой экипаж уничтожал хотя бы одну единицу бронетехники противника, то за месяц удалось бы уничтожить 3 тыс. российской техники.

Напомним, по данным на 29 мая, ВСУ уничтожили уже 30 150 российских военных.

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